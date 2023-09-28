Узнать больше

Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Южном Бутове

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым поддержал инициативу по строительству новой мечети в Южном Бутове в Москве.
Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Южном Бутове
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

Об этом рассказал Кадыров в своём Telegram.

По его словам, мечеть будет расположена на улице имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства», — отметил Кадыров.

Он добавил, что президент подчеркнул большую значимость этого проекта для верующих.

Ранее Кадыров, говоря о ситуации в зоне специальной военной операции, заверил, что его приказ будет выполнен на 100%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить