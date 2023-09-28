Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Южном Бутове
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
Об этом рассказал Кадыров в своём Telegram.
По его словам, мечеть будет расположена на улице имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства», — отметил Кадыров.
Он добавил, что президент подчеркнул большую значимость этого проекта для верующих.
Ранее Кадыров, говоря о ситуации в зоне специальной военной операции, заверил, что его приказ будет выполнен на 100%.