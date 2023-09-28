Узнать больше

Кадыров на встрече с Путиным — о ситуации в зоне СВО: мы 100% выполним ваш приказ

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ситуации в зоне специальной военной операции, заверил российского лидера Владимира Путина, что его приказ будет выполнен на 100%.

Об этом пишет РИА Новости.

«Владимир Владимирович, если ваш приказ не выполнен, значит нам не жить в этом государстве, мы 100% выполним ваш приказ», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин и Кадыров встретились в Кремле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить