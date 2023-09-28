Кадыров на встрече с Путиным — о ситуации в зоне СВО: мы 100% выполним ваш приказ
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ситуации в зоне специальной военной операции, заверил российского лидера Владимира Путина, что его приказ будет выполнен на 100%.
Об этом пишет РИА Новости.
«Владимир Владимирович, если ваш приказ не выполнен, значит нам не жить в этом государстве, мы 100% выполним ваш приказ», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин и Кадыров встретились в Кремле.
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