Кадыров на встрече с Путиным — о ситуации в зоне СВО: мы 100% выполним ваш приказ

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ситуации в зоне специальной военной операции, заверил российского лидера Владимира Путина, что его приказ будет выполнен на 100%.

Об этом пишет РИА Новости.

«Владимир Владимирович, если ваш приказ не выполнен, значит нам не жить в этом государстве, мы 100% выполним ваш приказ», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин и Кадыров встретились в Кремле.