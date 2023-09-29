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В Кургане пройдёт концерт по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией

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Ярмарка и митинг-концерт пройдут в Кургане в субботу, 30 сентября. Мероприятия посвящены Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
В Кургане пройдёт концерт по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!» пройдёт на Троицкой площади города. Там же будет работать ярмарка сельхозпродукции «Наше».

Также в филармонии пройдёт благотворительный концерт группы «Яхонт» для участников СВО и членов их семей.

Наряду с этим стало известно, что строители из Московской области завершают восстановление ещё одного жилого дома в Приморском районе Мариуполя. Они восстанавливают здание, которое пострадало вследствие попадания снаряда, передаёт телеканал «360».

Строители уже отремонтировали кровлю, установили новые окна, провели коммуникации.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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