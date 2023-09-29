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Диспансеризацию по нацпроекту прошли почти полмиллиона жителей Хабаровского края

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Комплексные обследования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» прошли почти 500 тыс. жителей Хабаровского края с начала 2023 года.
Диспансеризацию по нацпроекту прошли почти полмиллиона жителей Хабаровского края
  • РИА Новости

Об этом пишет transsibinfo.com.

В результате было выявлено около 191 тыс. различных заболеваний, среди них болезни системы кровообращения, онкологические патологии, заболевания органов дыхания и пищеварительной системы.

Работали также выездные бригады 13 краевых медицинских организаций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, они оказывали первичную помощь в отдалённых районах.

Кроме того, работали 14 передвижных мобильных комплексов. С начала года специалисты осмотрели более 44,5 тыс. жителей отдалённых поселений.

Среди прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых более 38,7 тыс. — жители сельской местности, а 2,4 тыс. — представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

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