В Калининградской области полиция провела работу по противодействию добыче янтаря

В Калининградской области подвели итоги работы полиции по противодействию добыче янтаря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об этом пишет «МВД МЕДИА».

«Изъято более 63 кг янтаря-сырца, а также 25 лодок, подвесные моторы с водомётными улитками, прицепы, водолазное оборудование и другие средства, при помощи которых злоумышленники осуществляли противоправную деятельность», — заявила она.

Волк уточнила, что в отношении криминальных старателей составлено 23 протокола об административных правонарушениях.

В качестве штрафов взыскан 1 млн 700 тыс. руб., добавила она.

18 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о пресечении попытки контрабандного вывоза 250 кг янтаря за границу.