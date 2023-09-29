Узнать больше

В Калининградской области полиция провела работу по противодействию добыче янтаря

Короткая ссылка
В Калининградской области подвели итоги работы полиции по противодействию добыче янтаря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Калининградской области полиция провела работу по противодействию добыче янтаря
  • РИА Новости

Об этом пишет «МВД МЕДИА».

«Изъято более 63 кг янтаря-сырца, а также 25 лодок, подвесные моторы с водомётными улитками, прицепы, водолазное оборудование и другие средства, при помощи которых злоумышленники осуществляли противоправную деятельность», — заявила она.

Волк уточнила, что в отношении криминальных старателей составлено 23 протокола об административных правонарушениях.

В качестве штрафов взыскан 1 млн 700 тыс. руб., добавила она.

18 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о пресечении попытки контрабандного вывоза 250 кг янтаря за границу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить