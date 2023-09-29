В Калининградской области полиция провела работу по противодействию добыче янтаря
- РИА Новости
Об этом пишет «МВД МЕДИА».
«Изъято более 63 кг янтаря-сырца, а также 25 лодок, подвесные моторы с водомётными улитками, прицепы, водолазное оборудование и другие средства, при помощи которых злоумышленники осуществляли противоправную деятельность», — заявила она.
Волк уточнила, что в отношении криминальных старателей составлено 23 протокола об административных правонарушениях.
В качестве штрафов взыскан 1 млн 700 тыс. руб., добавила она.
18 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о пресечении попытки контрабандного вывоза 250 кг янтаря за границу.