Узнать больше

Глава Минздрава России: коронавирус продолжает меняться

Короткая ссылка
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает меняться.
Глава Минздрава России: коронавирус продолжает меняться
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости

При этом он отметил, что новые штаммы коронавируса не отличаются агрессивностью.

«Изменчивость продолжается у новой коронавирусной инфекции, но агрессивностью новые штаммы не отличаются», — сказал министр.

Мурашко объяснил, что есть изменения в скорости распространения коронавируса, но, по его словам, они некритичны.

Также глава Минздрава напомнил людям из групп риска о рекомендации носить маски в местах скопления людей.

Ранее стало известно, что случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола» в России не зафиксировано.

Врач Екатерина Демьяновская отметила в беседе с RT, что в России наблюдается традиционный ежегодный сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить