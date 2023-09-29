Глава Минздрава России: коронавирус продолжает меняться
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
При этом он отметил, что новые штаммы коронавируса не отличаются агрессивностью.
«Изменчивость продолжается у новой коронавирусной инфекции, но агрессивностью новые штаммы не отличаются», — сказал министр.
Мурашко объяснил, что есть изменения в скорости распространения коронавируса, но, по его словам, они некритичны.
Также глава Минздрава напомнил людям из групп риска о рекомендации носить маски в местах скопления людей.
Ранее стало известно, что случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола» в России не зафиксировано.
Врач Екатерина Демьяновская отметила в беседе с RT, что в России наблюдается традиционный ежегодный сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ.