Глава Минздрава России: коронавирус продолжает меняться

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает меняться.

Его слова приводит РИА Новости.

При этом он отметил, что новые штаммы коронавируса не отличаются агрессивностью.

«Изменчивость продолжается у новой коронавирусной инфекции, но агрессивностью новые штаммы не отличаются», — сказал министр.

Мурашко объяснил, что есть изменения в скорости распространения коронавируса, но, по его словам, они некритичны.

Также глава Минздрава напомнил людям из групп риска о рекомендации носить маски в местах скопления людей.

Ранее стало известно, что случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола» в России не зафиксировано.

Врач Екатерина Демьяновская отметила в беседе с RT, что в России наблюдается традиционный ежегодный сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ.