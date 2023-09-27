Врач: интервал между вакцинацией от гриппа и COVID-19 может составлять до месяца

Врач Екатерина Демьяновская отметила в беседе с RT, что в России наблюдается традиционный ежегодный сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Одна из причин, по мнению специалиста, стала установившаяся в большинстве регионов страны холодная погода.

Температура воздуха стала благоприятной для размножения многих возбудителей респираторных инфекций, отметила эксперт лаборатории «Гемотест».

Также, как объяснила врач, люди стали много времени проводить в помещениях: в торговых центрах, кинотеатрах и других общественных местах.

«А распространение инфекции в ограниченных помещениях, в том числе через системы вентиляции и кондиционирования, происходит гораздо быстрее, чем на открытом воздухе. В-третьих, в конце лета — начале осени взрослые вернулись из отпусков на работу, а дети после долгого летнего отдыха снова пошли в школы и детские садики. Это также поспособствовало передаче возбудителей гриппа и ОРВИ. Многие ещё не успели вакцинироваться против гриппа», — подчеркнула собеседница RT.

К сожалению, как пояснила специалист, достаточно большое количество людей отказывается от вакцинации.

«Часто это происходит без объективных причин — многим непонятно, как действует вакцина, и может показаться, что она не только не работает, но и может навредить организму. На деле это не так. Конечно, вирусы мутируют, но большинство таких мутаций незначительные, поэтому иммунная система вакцинированного человека распознаёт их и успешно с ними справляется», — заявила эксперт.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения ежегодно исследует циркуляцию вируса гриппа и даёт рекомендации по производству вакцин на основе определённых штаммов, что способствует более целенаправленной выработке иммунитета, добавила она.

«Чаще всего ОРВИ и грипп протекают в лёгкой или среднетяжёлой форме. Но не стоит забывать, что для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, ВИЧ, вирусные инфекции могут вызвать тяжёлые осложнения», — предупредила Демьяновская.

Она посоветовала обязательно мыть руки после посещения общественных мест, не дотрагиваться до лица грязными руками, регулярно проветривать помещения и укреплять иммунитет.

«Вести здоровый образ жизни, почаще бывать на свежем воздухе, включить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. А если почувствовали недомогание — лучше не выходить из дома, чтобы не заражать других людей, или по крайней мере надеть маску — она сдержит распространение инфекции», — объяснила врач.

По её мнению, эффективный способ уберечься от болезни — вакцинироваться против гриппа и коронавирусной инфекции.

«Интервал между введениями вакцины может составлять до одного месяца. Перед вакцинацией целесообразно сходить на приём к терапевту — врач оценит состояние здоровья, поймёт, нет ли у пациента противопоказаний к вакцине, а при необходимости назначит лабораторные анализы», — заключила Демьяновская.

Ранее стало известно, что случаев заболевания вариантом коронавируса пирола в России не зафиксировано.