Узнать больше

Врач: интервал между вакцинацией от гриппа и COVID-19 может составлять до месяца

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Врач Екатерина Демьяновская отметила в беседе с RT, что в России наблюдается традиционный ежегодный сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Одна из причин, по мнению специалиста, стала установившаяся в большинстве регионов страны холодная погода.
Врач: интервал между вакцинацией от гриппа и COVID-19 может составлять до месяца
  • РИА Новости

Температура воздуха стала благоприятной для размножения многих возбудителей респираторных инфекций, отметила эксперт лаборатории «Гемотест». 

Также, как объяснила врач, люди стали много времени проводить в помещениях: в торговых центрах, кинотеатрах и других общественных местах.

«А распространение инфекции в ограниченных помещениях, в том числе через системы вентиляции и кондиционирования, происходит гораздо быстрее, чем на открытом воздухе. В-третьих, в конце лета — начале осени взрослые вернулись из отпусков на работу, а дети после долгого летнего отдыха снова пошли в школы и детские садики. Это также поспособствовало передаче возбудителей гриппа и ОРВИ. Многие ещё не успели вакцинироваться против гриппа», — подчеркнула собеседница RT. 

К сожалению, как пояснила специалист, достаточно большое количество людей отказывается от вакцинации.

«Часто это происходит без объективных причин — многим непонятно, как действует вакцина, и может показаться, что она не только не работает, но и может навредить организму. На деле это не так. Конечно, вирусы мутируют, но большинство таких мутаций незначительные, поэтому иммунная система вакцинированного человека распознаёт их и успешно с ними справляется», — заявила эксперт.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения ежегодно исследует циркуляцию вируса гриппа и даёт рекомендации по производству вакцин на основе определённых штаммов, что способствует более целенаправленной выработке иммунитета, добавила она. 

«Чаще всего ОРВИ и грипп протекают в лёгкой или среднетяжёлой форме. Но не стоит забывать, что для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, ВИЧ, вирусные инфекции могут вызвать тяжёлые осложнения», — предупредила Демьяновская. 

Она посоветовала обязательно мыть руки после посещения общественных мест, не дотрагиваться до лица грязными руками, регулярно проветривать помещения и укреплять иммунитет.

«Вести здоровый образ жизни, почаще бывать на свежем воздухе, включить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. А если почувствовали недомогание — лучше не выходить из дома, чтобы не заражать других людей, или по крайней мере надеть маску — она сдержит распространение инфекции», — объяснила врач.

По её мнению, эффективный способ уберечься от болезни — вакцинироваться против гриппа и коронавирусной инфекции.

«Интервал между введениями вакцины может составлять до одного месяца. Перед вакцинацией целесообразно сходить на приём к терапевту — врач оценит состояние здоровья, поймёт, нет ли у пациента противопоказаний к вакцине, а при необходимости назначит лабораторные анализы», — заключила Демьяновская. 

Ранее стало известно, что случаев заболевания вариантом коронавируса пирола в России не зафиксировано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить