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Попова: в России не зарегистрированы случаи заражения вариантом COVID-19 «пирола»

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Случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола» в России не зафиксировано.
Попова: в России не зарегистрированы случаи заражения вариантом COVID-19 «пирола»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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