Попова: в России не зарегистрированы случаи заражения вариантом COVID-19 «пирола»
Случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола» в России не зафиксировано.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».
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