Попова: в России не зарегистрированы случаи заражения вариантом COVID-19 «пирола»

Случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола» в России не зафиксировано.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».