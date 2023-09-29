АвтоВАЗ может начать производство новой модели Lada в Петербурге в этом году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания может начать производство новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году.

Об этом пишет РИА Новости.

«Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году», — сказал Соколов.

При этом он отметил, что это потребует донастройки схем взаимодействия.

Отмечается, что название новинки и сегмент, в котором она будет представлена, Соколов не раскрыл.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о запуске онлайн-продаж автомобилей LADA по заводской цене.

Также Соколов заявил о достижении автопроизводителем IT-суверенитета.