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АвтоВАЗ может начать производство новой модели Lada в Петербурге в этом году

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания может начать производство новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году.

Об этом пишет РИА Новости.

«Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году», — сказал Соколов.

При этом он отметил, что это потребует донастройки схем взаимодействия.

Отмечается, что название новинки и сегмент, в котором она будет представлена, Соколов не раскрыл.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о запуске онлайн-продаж автомобилей LADA по заводской цене.

Также Соколов заявил о достижении автопроизводителем IT-суверенитета.

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