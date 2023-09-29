АвтоВАЗ может начать производство новой модели Lada в Петербурге в этом году
Об этом пишет РИА Новости.
«Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году», — сказал Соколов.
При этом он отметил, что это потребует донастройки схем взаимодействия.
Отмечается, что название новинки и сегмент, в котором она будет представлена, Соколов не раскрыл.
Ранее АвтоВАЗ сообщил о запуске онлайн-продаж автомобилей LADA по заводской цене.
Также Соколов заявил о достижении автопроизводителем IT-суверенитета.