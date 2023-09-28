АвтоВАЗ сообщил о запуске онлайн-продаж автомобилей LADA по заводской цене.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

При этом оформление сделки и выдача нового автомобиля при приобретении в рамках новой программы будут проходить в одном из трёх дилерских центров в Тольятти.

Отмечается, что в настоящее время на онлайн-витрине по заводской цене представлены LADA Granta Standart и Drive Active.

В АвтоВАЗе добавили, что обязательным условием для приобретения машины по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 тыс. рублей и оформление кредита со ставкой от 10,5%.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что санкции Минфина США в отношении АвтоВАЗа ускорят программу импортозамещения.