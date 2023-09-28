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В школах Нижегородской области открылись ещё 66 центров «Точка роста»

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В школах Нижегородской области в сентябре начали работу 66 центров «Точка роста». Они созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
В школах Нижегородской области открылись ещё 66 центров «Точка роста»
  • © minobr.nobl.ru

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.

«Основная цель создания таких центров — это усовершенствование учебных условий для повышения качества образования в наших школах. Особое внимание мы уделяем образовательным учреждениям, расположенным в сельской местности и малых городах», — заявил и. о. министра образования и науки региона Михаил Пучков.

С 2019 года в области открыли 396 «Точек роста».

Также стало известно, что в субботу, 30 сентября, в Казани пройдёт акция «Открытка учителю», передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Жители и гости города смогут отправить поздравления учителям по всей России.

Ранее глава Республики Удмуртия Александр Бречалов на девятой сессии Госсовета республики рассказал, какие меры безопасности предпринимаются в региональных школах.

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