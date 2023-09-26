Бречалов рассказал о мерах безопасности в школах Удмуртии
- РИА Новости
Об этом информирует udm-info.ru.
По словам главы региона, в республике в текущий момент функционирует 1,5 тыс. объектов образования, все они оснащены системами безопасности и видеонаблюдения.
Средства на работу ЧОПов предусмотрены в бюджете до 2025 года.
По его словам, ещё предстоит оснастить объекты образования контрольно-пропускными пунктами (КПП), системами охранной сигнализации, отремонтировать ограждения.
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