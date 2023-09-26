Бречалов рассказал о мерах безопасности в школах Удмуртии

Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов на девятой сессии Госсовета республики рассказал, какие меры безопасности предпринимаются в региональных школах.

Об этом информирует udm-info.ru.

По словам главы региона, в республике в текущий момент функционирует 1,5 тыс. объектов образования, все они оснащены системами безопасности и видеонаблюдения.

Средства на работу ЧОПов предусмотрены в бюджете до 2025 года.

По его словам, ещё предстоит оснастить объекты образования контрольно-пропускными пунктами (КПП), системами охранной сигнализации, отремонтировать ограждения.

26 сентября — день годовщины трагедии в ижевской школе №88, когда год назад от рук вооружённого убийцы погибли 18 человек, 23 получили ранения.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в калининградской школе №57 открыли инновационный технопарк «Кванториум», оснащённый высокотехнологичной материально-технической базой.