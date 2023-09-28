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Почти половина россиян переедают по праздникам или в отпуске

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Согласно новому исследованию, 45% россиян переедают по праздникам или в отпуске, ещё 7% переедают часто, а 2% — постоянно.

Об этом говорится в совместном проекте ВЦИОМ и сайта kp.ru.

На вопрос о переедании отрицательно ответили 46% опрошенных.

Также выяснилось, что 33% россиян стараются употреблять здоровую пищу, 14% соблюдают самостоятельно выбранную диету.

По словам 9% опрошенных, они придерживаются диеты, рекомендованной врачом. Ещё 23% участников исследования сообщили, что едят то, что могут себе позволить.

Наконец, 19% россиян рассказали, что едят, что хотят, и здоровье их не беспокоит.

Ещё одно исследование показало, что 42% жителей страны за последний год стали чаще питаться дома, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на Fix Price и Ромир.

Среди причин, по которым опрошенные начали выбирать домашнюю еду, названы более приятный вкус (57%), стремление экономить деньги (42%) и удобство (35%).

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, полезных для здоровья людям старше 50 лет. Например, для профилактики атеросклероза она советует добавить в рацион жирную рыбу, льняное масло или печень трески.

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