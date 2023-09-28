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Кадыров ответил на вопрос о своём здоровье и показал бицепс

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о состоянии своего здоровья словами: «Ахмат — сила» и показал бицепс.
Кадыров ответил на вопрос о своём здоровье и показал бицепс
  • РИА Новости
  • © Михаил Метцель

Видео опубликовал журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Зарубин спросил у Кадырова, что чеченский лидер может ответить людям, которые пишут разную информацию о состоянии его здоровья.

В ответ на это Кадыров продемонстрировал бицепс со словами: «Ахмат — сила».

Ранее Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне распространения в интернете фейковых сообщений о якобы ухудшении его здоровья.

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