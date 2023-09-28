Кадыров ответил на вопрос о своём здоровье и показал бицепс
- РИА Новости
- © Михаил Метцель
Видео опубликовал журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
Зарубин спросил у Кадырова, что чеченский лидер может ответить людям, которые пишут разную информацию о состоянии его здоровья.
В ответ на это Кадыров продемонстрировал бицепс со словами: «Ахмат — сила».
Ранее Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне распространения в интернете фейковых сообщений о якобы ухудшении его здоровья.