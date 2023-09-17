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Кадыров выложил видео с прогулки на фоне фейков об ухудшении здоровья

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне распространения в интернете фейковых сообщений о якобы ухудшении его здоровья.
Кадыров выложил видео с прогулки на фоне фейков об ухудшении здоровья

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — написал он в Telegram.

В июне Кадыров написал в своём Telegram-канале, что не может выйти на связь с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Позднее глава Чечни заявил, что Делимханов жив и не пострадал, а вся информация оказалась вбросом.

Кадыров подчеркнул, что, когда лично подлил масла в огонь, авторы фейка сами поверили в свою сказку.

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