Кадыров выложил видео с прогулки на фоне фейков об ухудшении здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне распространения в интернете фейковых сообщений о якобы ухудшении его здоровья.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — написал он в Telegram.

В июне Кадыров написал в своём Telegram-канале, что не может выйти на связь с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Позднее глава Чечни заявил, что Делимханов жив и не пострадал, а вся информация оказалась вбросом.

Кадыров подчеркнул, что, когда лично подлил масла в огонь, авторы фейка сами поверили в свою сказку.