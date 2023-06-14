Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кадыров заявил, что депутат Думы Делимханов жив и не пострадал

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив и не пострадал, а вся информация оказалась вбросом.
Кадыров заявил, что депутат Думы Делимханов жив и не пострадал
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», — написал он в Telegram.

Кадыров подчеркнул, что когда лично подлил масла в огонь, авторы фейка сами поверили в свою сказку.

14 июня телеканал «Звезда» сообщил о том, что Делимханов получил ранение. Официального подтверждения этих данных не поступало.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли новости о ранении депутата и рассчитывают на появление уточнённой информации.

Позже командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Делимханов «живее всех живых» и находится в Чечне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить