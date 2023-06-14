Кадыров заявил, что депутат Думы Делимханов жив и не пострадал

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив и не пострадал, а вся информация оказалась вбросом.

«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», — написал он в Telegram.

Кадыров подчеркнул, что когда лично подлил масла в огонь, авторы фейка сами поверили в свою сказку.

14 июня телеканал «Звезда» сообщил о том, что Делимханов получил ранение. Официального подтверждения этих данных не поступало.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли новости о ранении депутата и рассчитывают на появление уточнённой информации.

Позже командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Делимханов «живее всех живых» и находится в Чечне.