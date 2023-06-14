Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: депутат Делимханов жив и находится в Чечне

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив и находится в Чечне.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС, комментируя данные СМИ о ранении Делимханова в зоне спецоперации.

«Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике — поехал к Рамзану Ахматовичу (Кадырову. — RT)», — заявил Алаудинов.

14 июня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы России сообщил, что Делимханов получил ранение.

При этом в Госдуме опровергли данные из украинских Telegram-каналов о якобы гибели Делимханова.