Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: депутат Делимханов жив и находится в Чечне
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с ТАСС, комментируя данные СМИ о ранении Делимханова в зоне спецоперации.
«Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике — поехал к Рамзану Ахматовичу (Кадырову. — RT)», — заявил Алаудинов.
14 июня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы России сообщил, что Делимханов получил ранение.
При этом в Госдуме опровергли данные из украинских Telegram-каналов о якобы гибели Делимханова.