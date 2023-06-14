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Песков: в Кремле с тревогой восприняли новости о Делимханове, ждут уточнений

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли новости о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова и рассчитывают на появление уточнённой информации.
Песков: в Кремле с тревогой восприняли новости о Делимханове, ждут уточнений
  • РИА Новости

«Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России», — сказал он.

Песков призвал дождаться реальной правдивой информации. В Кремле надеются, что уточнённые данные о ситуации с Делимхановым появятся в ближайшее время.

14 июня телеканал «Звезда» сообщил о том, что Делимханов получил ранение. Официального подтверждения этих данных не поступало.

Позже командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Делимханов «живее всех живых» и находится в Чечне.

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