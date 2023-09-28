Узнать больше

Невролог Демьяновская назвала ночную работу одной из причин бессонницы

Короткая ссылка
Невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская перечислила возможные причины бессонницы. По её словам, чаще всего такое состояние появляется на фоне хронических заболеваний, эмоционального стресса, гормональных сбоев.
Невролог Демьяновская назвала ночную работу одной из причин бессонницы
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Von Weber

В беседе с газетой «Известия» эксперт также отметила, что свою роль играют и внешние факторы, в том числе работа по ночам, слишком длительные перелёты со сменой часовых поясов, употребление кофеина и некоторых лекарств.

«Приводит ли хроническая бессонница к серьёзным последствиям — вопрос открытый. С одной стороны, очевидно, что после бессонной ночи человек чувствует себя разбитым. Ему трудно сконцентрироваться и удержать внимание, а из-за повышенной сонливости он может стать раздражительным или тревожным», — заявила Демьяновская.

С другой стороны, отметила эксперт, ряд исследований свидетельствует о том, что бессонница не влияет на уровень травматизма, аварийности на дорогах.

«Но, как бы то ни было, нарушения сна сказываются на здоровье — связь бессонницы с депрессией, головной болью, ожирением, сахарным диабетом и повышенным артериальным давлением доказана», — добавила Демьяновская.

Ранее терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что завтрак даёт энергию на весь день, и если его пропустить, то организму неоткуда брать силы для физической и умственной работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить