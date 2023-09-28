Невролог Демьяновская назвала ночную работу одной из причин бессонницы

Невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская перечислила возможные причины бессонницы. По её словам, чаще всего такое состояние появляется на фоне хронических заболеваний, эмоционального стресса, гормональных сбоев.

В беседе с газетой «Известия» эксперт также отметила, что свою роль играют и внешние факторы, в том числе работа по ночам, слишком длительные перелёты со сменой часовых поясов, употребление кофеина и некоторых лекарств.

«Приводит ли хроническая бессонница к серьёзным последствиям — вопрос открытый. С одной стороны, очевидно, что после бессонной ночи человек чувствует себя разбитым. Ему трудно сконцентрироваться и удержать внимание, а из-за повышенной сонливости он может стать раздражительным или тревожным», — заявила Демьяновская.

С другой стороны, отметила эксперт, ряд исследований свидетельствует о том, что бессонница не влияет на уровень травматизма, аварийности на дорогах.

«Но, как бы то ни было, нарушения сна сказываются на здоровье — связь бессонницы с депрессией, головной болью, ожирением, сахарным диабетом и повышенным артериальным давлением доказана», — добавила Демьяновская.

Ранее терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что завтрак даёт энергию на весь день, и если его пропустить, то организму неоткуда брать силы для физической и умственной работы.