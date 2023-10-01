Россиянам рассказали, что изменилось в условиях программ по льготной ипотеке

Специалист Дмитрий Сафронов рассказал в беседе с RT, как оформить программу с господдержкой и что в ней изменилось.

«В сентябре кабинет министров отрегулировал программы ипотеки с господдержкой. Изменения были нужны, чтобы разрядить напряжение на рынке недвижимости и соотнести бюджетные обязательства с финансовыми возможностями. Ключевая новость для заёмщиков — повышение минимального размера первоначального взноса по всем программам с 15 до 20%», — рассказал руководитель направления «Ипотека» в «Сравни».

Кроме того, по новым условиям государственная субсидия на льготную ипотеку снизилась на 0,5 п. п, из-за этого часть банков изменила условия по ставкам для этих программ, отметил он.

«В остальном для будущих покупателей жилья условия сохранились. Верхней планки по возрасту и семейному положению нет. При этом банки могут устанавливать дополнительные требования к клиентам на своё усмотрение. Вот на какие варианты применения распространяются льготы: покупка квартиры в строящемся доме по договору долевого участия (ДДУ), приобретение готового жилья у застройщика или организации, которая является первым собственником, покупка строящегося индивидуального жилого дома у застройщика по ДДУ, строительство частного дома самостоятельно или по договору подряда, покупка земельного участка для строительства дома», — объяснил эксперт.

Другое важное условие — максимальная стоимость недвижимости, заявил собеседник RT.

«Сейчас «Семейная ипотека» не должна превышать 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для всех остальных регионов сумма меньше — 6 млн рублей. Если заёмщик сам строит дом, то он должен оформить его в собственность в течение года с момента получения кредита», — добавил специалист.

По его словам, льготную ипотеку для ИТ-специалистов могут оформить работники сферы в возрасте до 36 лет. Требования к уровню минимальной зарплаты для сотрудников в этом возрастном диапазоне в 2023 году отменили.

«Специалисты старше 36 лет могут участвовать в программе при доходе от 150 тыс. рублей в месяц в Москве, от 120 тыс. рублей в других городах-миллионниках и от 70 тыс. рублей в остальных населённых пунктах. Лимит займа по этой программе — до 9 млн рублей в городах с населением менее 1 млн человек и до 18 млн рублей в городах-миллионниках», — добавил Сафронов.

Программа «Дальневосточная ипотека» сейчас действует и для работников сферы ОПК (оборонно-промышленный комплекс) вне зависимости от возраста и семейного положения, подчеркнул эксперт.

«Оформить заём по ней могут врачи, учителя, семьи в возрасте до 36 лет, одинокие родители и вынужденные переселенцы с Украины. Лимит по программе увеличился с 6 до 9 млн рублей для недвижимости больше 60 кв. м. Кроме того, Минстрой рассматривает запрет на оформление льготной ипотеки, если у покупателя нет регистрации в регионе. Инициатива направлена на покупателей, которые хотят получить инвестиционное жильё с господдержкой. Если законопроект примут, заёмщикам нужно будет оформить временную или постоянную регистрацию в регионе», — пояснил спикер.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.