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Юрист Соловьёв оценил идею сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании

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Анастасия Белоусова
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT предложение представителей думской фракции ЛДПР установить размер платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта.
Юрист Соловьёв оценил идею сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

По его мнению, инициатива «выглядит социально ориентированной».

«Она может привести к формированию единого подхода к целому ряду выплат», — сказал Соловьёв.

Главное, чтобы предлагаемые изменения не привели к снижению качества оказываемой помощи, подчеркнул специалист. 

Кроме того, юрист уточнил, что даже при реализации идеи «неравенство останется».

«Ведь в основу кладётся региональный прожиточный минимум, а он пока ещё довольно сильно варьируется», — заключил собеседник RT. 

Ранее в ЛДПР предложили сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании россиян.

Согласно законопроекту, предлагается установить размер платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта.

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