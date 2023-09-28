Юрист Соловьёв оценил идею сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT предложение представителей думской фракции ЛДПР установить размер платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта.

По его мнению, инициатива «выглядит социально ориентированной».

«Она может привести к формированию единого подхода к целому ряду выплат», — сказал Соловьёв.

Главное, чтобы предлагаемые изменения не привели к снижению качества оказываемой помощи, подчеркнул специалист.

Кроме того, юрист уточнил, что даже при реализации идеи «неравенство останется».

«Ведь в основу кладётся региональный прожиточный минимум, а он пока ещё довольно сильно варьируется», — заключил собеседник RT.

Ранее в ЛДПР предложили сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании россиян.

Согласно законопроекту, предлагается установить размер платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта.