Юрист Соловьёв оценил идею сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании
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По его мнению, инициатива «выглядит социально ориентированной».
«Она может привести к формированию единого подхода к целому ряду выплат», — сказал Соловьёв.
Главное, чтобы предлагаемые изменения не привели к снижению качества оказываемой помощи, подчеркнул специалист.
Кроме того, юрист уточнил, что даже при реализации идеи «неравенство останется».
«Ведь в основу кладётся региональный прожиточный минимум, а он пока ещё довольно сильно варьируется», — заключил собеседник RT.
Ранее в ЛДПР предложили сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании россиян.
Согласно законопроекту, предлагается установить размер платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта.