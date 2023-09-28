В ЛДПР предложили сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании россиян

Представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, который предлагает установить размер платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта. Копии проекта федерального закона и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.

Как пояснил инициатор проекта, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), с принятием закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» изменился порядок взимания платы с пенсионеров и инвалидов, проживающих в домах-интернатах, пансионах и других организациях.

Он отметил, что с 1 января 2015 года размер ежемесячной платы не должен превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

«При этом при расчёте среднедушевого дохода учитываются не только пенсии, но и иные доходы. Это, например, пособия, дивиденды, доплаты к пенсии, ежемесячные денежные выплаты, выплаты компенсационного характера», — напомнил Нилов.

Таким образом, как он уточнил, граждане, получая на равных условиях социальные услуги, платят за них совершенно разные деньги.

«У одних получателей социальных услуг среднедушевой доход включает высокую страховую пенсию, заработанную ими за долгую и добросовестную работу, ежемесячную денежную выплату, дивиденды, прочие социальные пособия, а у других — лишь небольшую страховую либо социальную пенсию и доплату к пенсии», — добавил инициатор проекта.

По словам парламентария, разный размер платы «вызывает чувство социальной несправедливости и социальную напряжённость среди получателей социальных услуг в стационарной форме».

В ЛДПР предложили внести изменение в ст. 32 федерального закона, согласно которому размер платы не может превышать 75% величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте России, в котором проживает получатель социальных услуг.

«Накануне Международного дня пожилых людей считаем обоснованным привлечь внимание к существующей годами проблеме. Принятие законопроекта позволит восстановить социальную справедливость, снизить социальную напряжённость среди получателей социальных услуг в стационарной форме», — отметил Нилов.

Ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет.