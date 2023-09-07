В ГД предлагают установить доплаты к страховой пенсии сельским почтальонам

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии почтальонам, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет. Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

Изменения вносятся в проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях».

«В настоящее время пенсионное законодательство предусматривает установление повышения уровня пенсионного обеспечения жителей села, имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве», — говорится в пояснительной записке.

Как отметил один из разработчиков инициативы, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, данная мера была введена в целях компенсации тяжёлых условий труда сельскохозяйственных работников, условий проживания в сельской местности, связанных с отсутствием социально-бытовой инфраструктуры, а также невысокого уровня заработной платы в сельском хозяйстве и, соответственно, маленького размера пенсии.

При этом, как он уточняет, в подобных условиях находятся не только сельскохозяйственные работники, но и сельские почтальоны, которые вынуждены выполнять свои обязанности, несмотря на плохие погодные условия и отсутствие автомобиля.

Вместе с тем в большинстве своём уровень заработной платы сельских почтальонов невысок, что не позволяет им получать приемлемый уровень пенсионного обеспечения.

«Законопроектом предлагается предоставить право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии и почтальонам организаций федеральной почтовой связи, обслуживающих население сельской местности, на тех же условиях, которые предусмотрены для лиц, проработавших длительное время в сельском хозяйстве», — говорится в пояснительной записке.

В тексте законопроекта уточняется, что почтальонам, которые проработали не менее 30 лет в сельской местности, устанавливается надбавка в размере 25% к страховой пенсии.

Инициатива направлена в правительство для получения официального заключения. В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Минтруде разработали параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров.