РБК: Минтруд предложил индексировать пенсии два раза в год в 2025 и 2026 годах

В Минтруде разработали параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров.

Об этом пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

«С 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 рублей)», — сказано в материале.

Кроме того, отмечается, что с 1 февраля 2025 годасреднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 рублей, а с 1 февраля 2026 года — 25 690 рублей.

14 июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что более 32 тыс. работников в новых российских регионах получили страховые выплаты.