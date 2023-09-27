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Меликов выразил соболезнования семьям погибших в перестрелке в Дагестане

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Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семьям погибших в перестрелке в селе Леваши, где были убиты два человека.

Об этом он написал в Telegram.

«Приношу соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении.

Меликов также призвал жителей быть благоразумными и не совершать поступки, которые невозможно исправить.

Ранее стало известно, что в селении Леваши произошла перестрелка, два человека убиты, в том числе сотрудник полиции, ещё несколько человек получили ранения.

Позднее трое участников перестрелки в Дагестане были задержаны.

Возбуждено уголовное дело.

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