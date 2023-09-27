Меликов выразил соболезнования семьям погибших в перестрелке в Дагестане
Об этом он написал в Telegram.
«Приношу соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении.
Меликов также призвал жителей быть благоразумными и не совершать поступки, которые невозможно исправить.
Ранее стало известно, что в селении Леваши произошла перестрелка, два человека убиты, в том числе сотрудник полиции, ещё несколько человек получили ранения.
Позднее трое участников перестрелки в Дагестане были задержаны.
Возбуждено уголовное дело.