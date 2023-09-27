В Дагестане задержали троих участников перестрелки, в которой погиб полицейский
- РИА Новости
Об этом сообщили в МВД России по республике.
«Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции», — говорится в сообщении.
В данный момент полицейские ищут других участников инцидента.
Ранее стало известно, что в селении Леваши произошла перестрелка, два человека убиты, в том числе сотрудник полиции, ещё несколько человек получили ранения.
МВД объявило в розыск местного жителя Багаудина Гусенгаджиева 1997 года рождения.