В Дагестане задержали троих участников перестрелки, в которой погиб полицейский

В Дагестане задержали троих участников перестрелки в селении Леваши, в которой погиб сотрудник правоохранительных органов.

Об этом сообщили в МВД России по республике.

«Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции», — говорится в сообщении.

В данный момент полицейские ищут других участников инцидента.

Ранее стало известно, что в селении Леваши произошла перестрелка, два человека убиты, в том числе сотрудник полиции, ещё несколько человек получили ранения.

МВД объявило в розыск местного жителя Багаудина Гусенгаджиева 1997 года рождения.