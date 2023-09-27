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Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в перестрелке в Дагестане

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Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек при перестрелке в селе Леваши в Дагестане. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин в селе Леваши Левашинского района с огнестрельными ранениями», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дело возбуждено по пунктам «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом).

Ранее стало известно, что в селении Леваши произошла перестрелка, два человека убиты, в том числе сотрудник полиции, ещё несколько человек получили ранения.

Позднее трое участников перестрелки в Дагестане были задержаны.

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