Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в перестрелке в Дагестане
«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин в селе Леваши Левашинского района с огнестрельными ранениями», — говорится в заявлении.
Отмечается, что дело возбуждено по пунктам «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом).
Ранее стало известно, что в селении Леваши произошла перестрелка, два человека убиты, в том числе сотрудник полиции, ещё несколько человек получили ранения.
Позднее трое участников перестрелки в Дагестане были задержаны.