Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в перестрелке в Дагестане

Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек при перестрелке в селе Леваши в Дагестане. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин в селе Леваши Левашинского района с огнестрельными ранениями», — говорится в заявлении. Отмечается, что дело возбуждено по пунктам «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом). Ранее стало известно, что в селении Леваши произошла перестрелка, два человека убиты, в том числе сотрудник полиции, ещё несколько человек получили ранения. Позднее трое участников перестрелки в Дагестане были задержаны.