Психиатр Портнова заявила, что аутизм — это не приговор

Психиатр Анна Портнова заявила, что в настоящее время проводится очень много исследований, посвящённых причинам аутизма.

«Одной причины нет. Сейчас говорят о совокупности многих факторов, при суммировании которых у ребёнка возникают нарушения нейропсихического развития. В большей степени сейчас склоняются к тому, что ведущую роль играет генетический фактор (наследственный или мутационный)», — сказала она в беседе с RuNews24.

По её словам, аутизм — это не приговор, а особенность развития, которая нуждается в коррекции.

Как отметила Портнова, чем раньше начинается помощь, основанная на научных методах, тем лучше результаты.

«Поэтому это ни в коем случае не приговор — это сигнал к тому, что нужно работать, заниматься с ребёнком и создавать ему социальные условия, строить образовательный маршрут, обеспечивать поддержку родителям и так далее», — добавила она.

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