Узнать больше

Психиатр Портнова заявила, что аутизм — это не приговор

Короткая ссылка
Психиатр Анна Портнова заявила, что в настоящее время проводится очень много исследований, посвящённых причинам аутизма.

«Одной причины нет. Сейчас говорят о совокупности многих факторов, при суммировании которых у ребёнка возникают нарушения нейропсихического развития. В большей степени сейчас склоняются к тому, что ведущую роль играет генетический фактор (наследственный или мутационный)», — сказала она в беседе с RuNews24.

По её словам, аутизм — это не приговор, а особенность развития, которая нуждается в коррекции.

Как отметила Портнова, чем раньше начинается помощь, основанная на научных методах, тем лучше результаты.

«Поэтому это ни в коем случае не приговор — это сигнал к тому, что нужно работать, заниматься с ребёнком и создавать ему социальные условия, строить образовательный маршрут, обеспечивать поддержку родителям и так далее», — добавила она.

Ранее педагог-психолог «Самолётум школы» Марина Завадская в беседе с газетой «Известия» рассказала, как распознать стресс у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить