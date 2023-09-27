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Психолог Моргунов: профессиональное выгорание реже встречается при гибридном графике

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Доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов рассказал о таком явлении, как профессиональное выгорание.

«Поначалу считалось, что профессиональное выгорание касается в основном людей, которые заняты в профессиях «человек — человек», а потом оказалось, что все мы общаемся с людьми, если не с клиентами, то с коллегами. Поэтому получается, что этому явлению подвластны все», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это некий вариант рабочего стресса.

«У нас студенты проводили исследование во время пандемии, когда многое онлайн происходило», — сообщил Моргунов.

Как отметил эксперт, выяснилось, что наименее подвержены выгоранию те, кто сочетает режим онлайн и офлайн, при этом могут составлять свой график сами, а не жёстко находиться в установленных границах.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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