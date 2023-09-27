СК: обвиняемый в убийстве аниматоров на Кубани причастен ещё к одному нападению

Следователи выяснили, что мужчина, обвиняемый в убийстве двух аниматоров, Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, в Краснодарском крае, также мог совершить другое убийство десятью годами ранее.

Следственный комитет сообщил, что следователи продолжают кропотливую работу по проверке обвиняемых на причастность к другим преступлениям.

«В ходе отработки круга связей фигурантов было установлено, что 31-летний обвиняемый в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района совершил убийство своего знакомого, о котором ранее не было известно правоохранителям», — пишет пресс-служба СК.

По данным следователей, мужчина с помощью двоих знакомых перевёз тело погибшего в окрестности станицы Новодеревянковской Каневского района и инсценировал несчастный случай, сбросив с высоты фрагмент ствола дерева на тело убитого.

Погибшего нашли, его тело извлечено, личность устанавливается.

В мае Арам Татосян, подозреваемый в убийстве двух аниматоров на Кубани, раскаялся в совершении в преступления.

37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали по дороге домой после выступления 28 апреля.

По версии следствия, трое подозреваемых 30 лет, 31 года и 45 лет напали на потерпевших около станицы Березанской, а после украли у них деньги, а также банковские карты, с которых сняли средства в нескольких банкоматах. Похитив денежные средства, злоумышленники убили своих жертв.