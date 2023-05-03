В СК заявили о задержании подозреваемых в убийстве мужчины и девушки на трассе на Кубани

В СК Краснодарского края заявили о задержании троих подозреваемых в убийстве мужчины и девушки, пропавших пять дней назад на трассе в регионе.

«В Краснодаре задержаны подозреваемые в совершении убийства мужчины и девушки», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По версии следствия, трое подозреваемых (30 лет, 31 год и 45 лет) напали на потерпевших около станицы Березанской, а после украли у них деньги, а также банковские карты, с которых также сняли средства в нескольких банкоматах. Похитив денежные средства, злоумышленники убили своих жертв.

«В целях уничтожения следов преступлений подозреваемые сокрыли тела потерпевших и сожгли автомобиль мужчины», — добавляется в заявлении.

Уточняется, что тело мужчины уже нашли, при этом место сокрытия трупа девушки ещё устанавливается.

Ранее сообщалось, что СК установил подозреваемых в убийстве пропавших аниматоров в Краснодарском крае.

1 мая появились сообщения о том, что белый Hyundai Grandeur, который был объявлен в розыск после исчезновения Чубко и Мостыко, обнаружили в Брюховецком районе.

По факту исчезновения двух человек было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.