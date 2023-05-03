СК установил подозреваемых в убийстве пропавших аниматоров в Краснодарском крае

Следователи СК России установили подозреваемых в убийстве двух аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко в Краснодарском крае. Их личности не раскрываются в интересах следствия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

Как заявили в ведомстве, сотрудники ведомств доложили о мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки.

Вместе с этим сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что тело пропавшей Мостыко найдено в лесополосе в 60 км от места пропажи. Официальных подтверждений этих сообщений издание не приводит.

Как стало известно ранее, на Кубани ведётся поиск двух аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко, которые пропали по дороге домой после выступления.

1 мая появились сообщения о том, что белый Hyundai Grandeur, который был объявлен в розыск после исчезновения Чубко и Мостыко, обнаружили в Брюховецком районе.

По факту исчезновения двух человек было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

РИА Новости со ссылкой на источник отмечало, что в обгоревшем автомобиле аниматоров нашли следы борьбы, а подозреваемый, который может быть причастен к исчезновению молодых людей, задержан. Агентство писало, что он был прежде судим за ряд тяжких преступлений.