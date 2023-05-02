РИА Новости: в машине пропавших на Кубани аниматоров найдены следы борьбы

Следы борьбы обнаружены в обгоревшем автомобиле аниматоров, пропавших четыре дня назад на трассе в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Это так», — ответил собеседник агентства на вопрос о следах.

По данным источника, подозреваемый, который может быть причастен к исчезновению молодых людей, задержан, он был прежде судим за ряд тяжких преступлений.

Ранее стало известно, что на Кубани ведётся поиск двух аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко, которые пропали по дороге домой после выступления.

1 мая стало известно, что белый Hyundai Grandeur, который был объявлен в розыск после исчезновения Чубко и Мостыко, обнаружили в Брюховецком районе.

По факту исчезновения двух человек было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершённое из корысти).