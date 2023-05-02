РИА Новости: в машине пропавших на Кубани аниматоров найдены следы борьбы

Короткая ссылка
Следы борьбы обнаружены в обгоревшем автомобиле аниматоров, пропавших четыре дня назад на трассе в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: в машине пропавших на Кубани аниматоров найдены следы борьбы
  • РИА Новости

«Это так», — ответил собеседник агентства на вопрос о следах.

По данным источника, подозреваемый, который может быть причастен к исчезновению молодых людей, задержан, он был прежде судим за ряд тяжких преступлений.

Ранее стало известно, что на Кубани ведётся поиск двух аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко, которые пропали по дороге домой после выступления.

1 мая стало известно, что белый Hyundai Grandeur, который был объявлен в розыск после исчезновения Чубко и Мостыко, обнаружили в Брюховецком районе.

По факту исчезновения двух человек было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершённое из корысти).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить