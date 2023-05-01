На Кубани найдена сожжённой машина, в которой ехали пропавшие аниматоры

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На Кубани ведётся поиск двух аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко, которые пропали по дороге домой с выступления.
На Кубани найдена сожжённой машина, в которой ехали пропавшие аниматоры
  • Gettyimages.ru

Они перестали выходить на связь ещё 28 апреля.

Как пишет kp.ru, незадолго до исчезновения Кирилл Чубко позвонил жене и сказал, что в районе Выселковского района, когда больше половины пути было позади, пробил колесо своей иномарки.

Утром 29 апреля, когда муж так и не вернулся, женщина обратилась в полицию.

По факту исчезновения аниматоров возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершённое из корысти).

1 мая в СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что белый Hyundai Grandeur, который был объявлен в розыск после исчезновения Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, обнаружили в Брюховецком районе. Это в часе езды от станицы Ирклиевской, где в последний момент машина попала в объектив камеры видеонаблюдения.

На видео, которое опубликовали с места происшествия следователи, — полностью выгоревшая иномарка. Также видно, что у машины снято заднее колесо. Отмечается, что внутри салона и багажника людей не обнаружено.

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