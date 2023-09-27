Физрук рассказал, что ученик в ходе конфликта во Владивостоке «послал» его

Учитель физкультуры, избивший шестиклассника на уроке во Владивостоке, рассказал RT о причинах конфликта.

По словам физрука, его коллега, учительница технологии позвала его в класс, так как не могла самостоятельно справиться с детьми, которые плохо себя вели и бросались бумажками.

«Я попросил этого ученика пересесть, и он послал меня на три весёлые буквы», — заявил физрук.

Он также добавил, что его уже вызвали в полицию для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке СК возбудил уголовное дело по факту применения физической силы к школьнику со стороны учителя. Это произошло после того, как соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.