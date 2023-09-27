Во Владивостоке возбудили дело против физрука из-за насилия над учеником

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту применения физической силы к школьнику со стороны учителя. Это произошло после того, как соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

В среду, 27 сентября, в социальных сетях было размещено видео, на котором в помещении класса школы №21 Владивостока учитель физкультуры наносит побои ученику, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный Следком.

«По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — уточнили в следственном ведомстве.

Также районная прокуратура и администрация города инициировали собственные проверки по данному факту. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Зеленокумске Советского округа Ставропольского края следователи СКР проверяют информацию о жестоком обращении учителя физкультуры с детьми.