На Ставрополье проверят сообщение о жестоком обращении физрука с детьми

В Зеленокумске Советского округа Ставропольского края следователи СКР проверяют информацию о жестоком обращении учителя физкультуры с детьми.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Проверка организована после того, как в местных СМИ появилась публикация о жёстком обращении с учениками учителя физической культуры в одной из школ Зеленокумска.

«Согласно публикации, педагог кричит, унижает и применяет физическую силу к детям», — говорится в сообщении ведомства.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пресс-служба челябинского СУ СК России сообщала, что проводится проверка по факту травмирования ребёнка во время прогулки на детской площадке.