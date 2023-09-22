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На Ставрополье проверят сообщение о жестоком обращении физрука с детьми

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В Зеленокумске Советского округа Ставропольского края следователи СКР проверяют информацию о жестоком обращении учителя физкультуры с детьми.
На Ставрополье проверят сообщение о жестоком обращении физрука с детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Проверка организована после того, как в местных СМИ появилась публикация о жёстком обращении с учениками учителя физической культуры в одной из школ Зеленокумска.

«Согласно публикации, педагог кричит, унижает и применяет физическую силу к детям», — говорится в сообщении ведомства.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пресс-служба челябинского СУ СК России сообщала, что проводится проверка по факту травмирования ребёнка во время прогулки на детской площадке.

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