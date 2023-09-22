На Ставрополье проверят сообщение о жестоком обращении физрука с детьми
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Проверка организована после того, как в местных СМИ появилась публикация о жёстком обращении с учениками учителя физической культуры в одной из школ Зеленокумска.
«Согласно публикации, педагог кричит, унижает и применяет физическую силу к детям», — говорится в сообщении ведомства.
После проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее пресс-служба челябинского СУ СК России сообщала, что проводится проверка по факту травмирования ребёнка во время прогулки на детской площадке.