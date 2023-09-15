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В Челябинске проводят проверку по факту травмирования ребёнка на детской площадке

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В Челябинске проводят проверку по факту травмирования ребёнка во время прогулки на детской площадке, заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.
В Челябинске проводят проверку по факту травмирования ребёнка на детской площадке
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Во время прогулки на одной из детских площадок, расположенных в Тракторозаводском районе Челябинска, ребёнок упал на асфальт и получил травму головы. Следователи регионального следственного управления начали проверку по этому факту», — заявили в ведомстве.

Следователи установят обстоятельства случившегося и дадут оценку действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности площадки.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки травмирования в Москве семилетнего ребёнка в результате падения в яму с кипятком у дома, расположенного рядом со школой.

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