В Челябинске проводят проверку по факту травмирования ребёнка на детской площадке

В Челябинске проводят проверку по факту травмирования ребёнка во время прогулки на детской площадке, заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Об этом сообщает URA.RU.

«Во время прогулки на одной из детских площадок, расположенных в Тракторозаводском районе Челябинска, ребёнок упал на асфальт и получил травму головы. Следователи регионального следственного управления начали проверку по этому факту», — заявили в ведомстве.

Следователи установят обстоятельства случившегося и дадут оценку действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности площадки.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки травмирования в Москве семилетнего ребёнка в результате падения в яму с кипятком у дома, расположенного рядом со школой.