Врач Тихомирова: из-за недостаточного потребления воды может развиться тромбоз

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова предупредила, что на фоне недостаточного потребления жидкости у человека может сгущаться кровь, увеличивается вероятность развития тромбозов, особенно в зрелом возрасте.

«Также дефицит воды в организме приводит к снижению когнитивных способностей, поскольку питание мозга происходит за счёт капиллярного кровообращения. На этом фоне также может наблюдаться снижение зрения», — сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Тихомирова отметила, что недостаточное потребление воды может приводить к отёчности и нарушению пищеварения, а также к набору веса в случае, если человек путает чувство жажды с чувством голода.

На фоне дефицита воды возможна сонливость, головные боли, снижение концентрации, заключила терапевт.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.