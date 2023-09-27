В России студенты педколледжей смогут работать в школах и детсадах с 2024 года
Поправки в Закон «Об образовании» начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Ранее работать в школе без диплома могли только студенты старших курсов вузов, у студентов колледжей такой возможности не было, пишет «Парламентская газета».
Нововведение позволит решить проблему дефицита кадров в школах, уверены парламентарии.
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что в расширении возможностей трудоустройства заинтересованы и сами студенты, которые будут выпускаться из колледжа уже с трудовой книжкой и опытом работы по специальности.
Минпросвещения разработало требования допуска к детям будущих специалистов. Так, преподаватель должен быть совершеннолетним, успешно пройти промежуточную аттестацию и предоставить набор документов.
Со своей стороны, председатель наблюдательного совета Минпросвещения Виталий Сурвилло в беседе с изданием поделился мнением, что подготовка кадров к работе с маленькими детьми требует тщательности.
«Почему-то врачи проходят курсы ординатуры, а учителя, последствия ошибок которых не менее значительны, чем у врачей, таковой не имеют. Добавить два-три года педагогической ординатуры к обучению педагогов было бы, на мой взгляд, совсем неплохо», — заключил эксперт.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России состоялся всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Помощник президента России Андрей Фурсенко в ходе своего выступления на форуме заявил, что образование — это тот инструмент, который позволяет перестроить страну и будущее для молодого поколения.