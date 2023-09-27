В России студенты педколледжей смогут работать в школах и детсадах с 2024 года

В сентябре Минпросвещения разработало порядок допуска студентов старших курсов педколледжей в дошкольные и общеобразовательные учреждения, где они, согласно новому закону, смогут работать воспитателями и учителями младших классов. По мнению авторов, нововведение позволит решить проблему дефицита кадров в образовательных учреждениях.

Поправки в Закон «Об образовании» начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Ранее работать в школе без диплома могли только студенты старших курсов вузов, у студентов колледжей такой возможности не было, пишет «Парламентская газета».

Нововведение позволит решить проблему дефицита кадров в школах, уверены парламентарии.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что в расширении возможностей трудоустройства заинтересованы и сами студенты, которые будут выпускаться из колледжа уже с трудовой книжкой и опытом работы по специальности.

Минпросвещения разработало требования допуска к детям будущих специалистов. Так, преподаватель должен быть совершеннолетним, успешно пройти промежуточную аттестацию и предоставить набор документов.

Со своей стороны, председатель наблюдательного совета Минпросвещения Виталий Сурвилло в беседе с изданием поделился мнением, что подготовка кадров к работе с маленькими детьми требует тщательности.

«Почему-то врачи проходят курсы ординатуры, а учителя, последствия ошибок которых не менее значительны, чем у врачей, таковой не имеют. Добавить два-три года педагогической ординатуры к обучению педагогов было бы, на мой взгляд, совсем неплохо», — заключил эксперт.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России состоялся всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Помощник президента России Андрей Фурсенко в ходе своего выступления на форуме заявил, что образование — это тот инструмент, который позволяет перестроить страну и будущее для молодого поколения.