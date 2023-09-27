Собянин: турпоток в Москву увеличился на 17% минувшим летом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что турпоток в столицу минувшим летом достиг 7,1 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет НСН со ссылкой на сайт мэра.

«Ещё 4,6 млн гостей приезжали в столицу с экскурсионными целями без ночёвки. В общей сложности за июнь — август в городе побывали почти 12 млн путешественников, что на 35% превосходит прошлогодние показатели», — добавил мэр.

В этом году турпоток и средняя загрузка гостиниц достигли 90% от уровня рекордного 2019 года, уточнил Собянин.

Помимо гостей из России, столицу посещали иностранные туристы из Китая, Ирана, ОАЭ, Турции, Индии.

Ранее сообщалось, что более 250 представителей индустрии делового туризма примут участие в международной конференции Meet Global MICE Congress, которая впервые пройдёт в Москве 6 октября.