В Москве пройдёт международная туристическая конференция
Участники конференции — организаторы мероприятий, сотрудники профильных ассоциаций, отельеры и прочие специалисты сферы гостеприимства, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Москвы.
Исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина заявила, что к конференции присоединятся эксперты из 14 государств — Китая, Индии, Катара, Индонезии, Малайзии, Белоруссии, Казахстана и др.
«Они расскажут об особенностях работы с деловым турпотоком в своих странах и о раскрытии потенциала городов», — отметила она.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.