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В Москве пройдёт международная туристическая конференция

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Более 250 представителей индустрии делового туризма примут участие в международной конференции Meet Global MICE Congress, которая впервые пройдёт в Москве 6 октября.
В Москве пройдёт международная туристическая конференция

Участники конференции — организаторы мероприятий, сотрудники профильных ассоциаций, отельеры и прочие специалисты сферы гостеприимства, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Москвы.

Исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина заявила, что к конференции присоединятся эксперты из 14 государств — Китая, Индии, Катара, Индонезии, Малайзии, Белоруссии, Казахстана и др.

«Они расскажут об особенностях работы с деловым турпотоком в своих странах и о раскрытии потенциала городов», — отметила она.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.

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