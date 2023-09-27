Против жителя Хабаровска возбудили дело после дебоша в аэропорту Екатеринбурга

Против жителя Хабаровска возбуждено уголовное дело после того, как он устроил дебош в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Пассажир, летевший в Дубай, забыл задекларировать крупную сумму валюты. После вскрытия этого факта он бросался деньгами и оскорбил таможенника.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральскую таможню.

Инспектор таможни во время осмотра сумки пассажира обнаружил незадекларированные $10 тыс., после чего стал составлять протокол об административном правонарушении.

Мужчина отреагировал на происходящее агрессивно: начал бросаться деньгами и оскорблять сотрудника таможни.

«Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово задержали гражданина на 48 часов для оформления документов. В Дубай пассажир не улетел. В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК России «Оскорбление представителя власти», — добавили в таможне.

Ранее сообщалось о задержании российскими таможенниками гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом 2 кг.