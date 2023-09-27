Против жителя Хабаровска возбудили дело после дебоша в аэропорту Екатеринбурга
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральскую таможню.
Инспектор таможни во время осмотра сумки пассажира обнаружил незадекларированные $10 тыс., после чего стал составлять протокол об административном правонарушении.
Мужчина отреагировал на происходящее агрессивно: начал бросаться деньгами и оскорблять сотрудника таможни.
«Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово задержали гражданина на 48 часов для оформления документов. В Дубай пассажир не улетел. В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК России «Оскорбление представителя власти», — добавили в таможне.
Ранее сообщалось о задержании российскими таможенниками гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом 2 кг.