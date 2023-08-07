Таможня в аэропорту Внуково задержала пассажира с золотой цепью весом 2 кг

Пресс-служба Федеральной таможенной службы России заявила о задержании российскими таможенниками гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом 2 кг.

Об этом ведомство проинформировало в своём Telegram.

«Внуковские таможенники задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее», — сообщает ФТС.

Уточняется, что мужчина привлёк внимание таможенников во время прохождения зелёного коридора, так как в процессе он сильно волновался и при этом был одет не по погоде.

Во время устного опроса пассажир заявил, что цепь он приобрёл за 50 тыс. рублей для повседневного использования, при этом экспертиза установила, что украшение на 99,9% состоит из золота 999-й пробы, его стоимость составляет 9 млн рублей.

Цепь была изъята, а пассажиру теперь грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Внуково задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося ввезти в нижнем белье бриллианты стоимостью свыше 5 млн рублей.