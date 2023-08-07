Узнать больше

Таможня в аэропорту Внуково задержала пассажира с золотой цепью весом 2 кг

Короткая ссылка
Пресс-служба Федеральной таможенной службы России заявила о задержании российскими таможенниками гражданина Армении, пытавшегося вывезти за рубеж золотую цепь весом 2 кг.
Таможня в аэропорту Внуково задержала пассажира с золотой цепью весом 2 кг
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом ведомство проинформировало в своём Telegram.

«Внуковские таможенники задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее», — сообщает ФТС.

Уточняется, что мужчина привлёк внимание таможенников во время прохождения зелёного коридора, так как в процессе он сильно волновался и при этом был одет не по погоде.

Во время устного опроса пассажир заявил, что цепь он приобрёл за 50 тыс. рублей для повседневного использования, при этом экспертиза установила, что украшение на 99,9% состоит из золота 999-й пробы, его стоимость составляет 9 млн рублей.

Цепь была изъята, а пассажиру теперь грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Внуково задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося ввезти в нижнем белье бриллианты стоимостью свыше 5 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить