На таможне Внуково пресекли контрабанду партии бриллиантов из ОАЭ
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Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
«В результате личного досмотра гражданина таможенник обнаружил в его нижнем белье тайник с россыпью прозрачных камней и 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость камней составляет более 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Хорошёвский суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде радиоактивного вещества цезий-137.