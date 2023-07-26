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На таможне Внуково пресекли контрабанду партии бриллиантов из ОАЭ

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В аэропорту Внуково задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося ввезти в нижнем белье бриллианты стоимостью свыше 5 млн рублей.
На таможне Внуково пресекли контрабанду партии бриллиантов из ОАЭ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

«В результате личного досмотра гражданина таможенник обнаружил в его нижнем белье тайник с россыпью прозрачных камней и 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость камней составляет более 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Хорошёвский суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде радиоактивного вещества цезий-137.

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