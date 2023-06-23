Суд в Москве арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде радиоактивного цезия-137

Хорошёвский суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде радиоактивного вещества цезий-137.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа в отношении Сахалова, Абдулаева, Шамилова и Тахмазова, подозреваемых по статье 226.1 УК РФ (контрабанда радиоактивных веществ)», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы суда.

Ранее ФСБ сообщила о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137 стоимостью $3,5 млн.

Как отметили в спецслужбе, его хотели использовать в зоне спецоперации на Украине для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.