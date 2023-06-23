Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд в Москве арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде радиоактивного цезия-137

Короткая ссылка
Хорошёвский суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде радиоактивного вещества цезий-137.
Суд в Москве арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде радиоактивного цезия-137
  • Gettyimages.ru
  • © LukaTDB

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа в отношении Сахалова, Абдулаева, Шамилова и Тахмазова, подозреваемых по статье 226.1 УК РФ (контрабанда радиоактивных веществ)», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы суда.

Ранее ФСБ сообщила о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137 стоимостью $3,5 млн.

Как отметили в спецслужбе, его хотели использовать в зоне спецоперации на Украине для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить