Два приморца умерли от испарений гниющего картофеля в гараже
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Отмечается, что тела двух мужчин были обнаружены в погребе гаража, где в том числе хранился старый картофель.
«На месте происшествия присутствует специфический запах», — говорится в сообщении.
На данный момент проводится доследственная проверка.
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Также сообщалось, что в Петербурге годовалая девочка отравилась лекарством от аллергии.