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Два приморца умерли от испарений гниющего картофеля в гараже

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Два жителя Владивостока после уборки в гараже умерли, по предварительным данным, от отравления испарениями гниющего картофеля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Отмечается, что тела двух мужчин были обнаружены в погребе гаража, где в том числе хранился старый картофель. 

«На месте происшествия присутствует специфический запах», — говорится в сообщении.

На данный момент проводится доследственная проверка.

Ранее трое детей были госпитализированы с признаками отравления хлором после посещения бассейна фитнес-центра в Сергиевом Посаде.

Также сообщалось, что в Петербурге годовалая девочка отравилась лекарством от аллергии.

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