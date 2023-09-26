Возбуждено дело о хулиганстве после избиения мужчины у ТЦ в подмосковном Щёлкове

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве после избиения мигрантами мужчины возле торгового центра в подмосковном Щёлкове.

РИА Новости

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в Telegram ведомства. По данным СК, предположительно, мигранты возле торгового центра нецензурно высказывались в отношении девушки с малолетним ребёнком. За неё вступился супруг, в ответ на его замечания злоумышленники напали и избили его. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции. В августе Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения мигрантов на жителя Петербурга. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов.