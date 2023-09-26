Узнать больше

Возбуждено дело о хулиганстве после избиения мужчины у ТЦ в подмосковном Щёлкове

Короткая ссылка
В пресс-службе ГСУ СК по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве после избиения мигрантами мужчины возле торгового центра в подмосковном Щёлкове.
Возбуждено дело о хулиганстве после избиения мужчины у ТЦ в подмосковном Щёлкове
  • РИА Новости

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в Telegram ведомства.

По данным СК, предположительно, мигранты возле торгового центра нецензурно высказывались в отношении девушки с малолетним ребёнком. За неё вступился супруг, в ответ на его замечания злоумышленники напали и избили его.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции.

В августе Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения мигрантов на жителя Петербурга.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить