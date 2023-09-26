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СК возбудил дело по факту массовой драки на торговой базе в Уфе

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Следственный комитет расследует уголовное дело по факту массовой драки на торговой базе в Уфе, произошедшей вечером 25 сентября.
СК возбудил дело по факту массовой драки на торговой базе в Уфе
  • РИА Новости

Об этом информирует СК России.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц).

По данным следствия, на торговой базе на улице Садовой мигранты устроили массовую драку, в ходе которой применялись травматические пистолеты, а также иные предметы.

Во время конфликта подозреваемый ударил топором двух мужчин, их доставили в больницу.

Кроме того, после драки за помощью к медикам обратились и другие участники конфликта.

«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — заявили в СК.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения группы молодых людей на прохожего в центре Москвы.

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