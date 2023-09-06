Узнать больше

Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на прохожего в центре Москвы

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения группы молодых людей на прохожего в центре Москвы.
Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на прохожего в центре Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщил Следственный комитет России.

В соцсетях были опубликованы видео, на которых группа людей в столице нападает на прохожих, распыляет перцовый баллончик и выкрикивает оскорбления. Кроме того, на видео злоумышленники избивают молодого человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК России).

ГСУ СК по Москве при этом сообщило, что инцидент произошёл в ночное время 30 августа 2023 года. По данным следствия, «молодые люди, находясь на улице Маросейка в городе Москве, грубо нарушая общественный порядок, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, то есть из хулиганских побуждений, беспричинно нанесли удары руками и ногами ранее незнакомому мужчине».

«Применив газовый баллончик, они неоднократно в ходе драки распылили в лицо потерпевшему его содержимое. После этого данные лица скрылись с места происшествия», — заявили в СК.

Ранее в Ленинградской области после драки со стрельбой был задержан 36-летний мужчина, которого ранее судили за разбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить