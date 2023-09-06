Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на прохожего в центре Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения группы молодых людей на прохожего в центре Москвы.

Об этом сообщил Следственный комитет России.

В соцсетях были опубликованы видео, на которых группа людей в столице нападает на прохожих, распыляет перцовый баллончик и выкрикивает оскорбления. Кроме того, на видео злоумышленники избивают молодого человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК России).

ГСУ СК по Москве при этом сообщило, что инцидент произошёл в ночное время 30 августа 2023 года. По данным следствия, «молодые люди, находясь на улице Маросейка в городе Москве, грубо нарушая общественный порядок, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, то есть из хулиганских побуждений, беспричинно нанесли удары руками и ногами ранее незнакомому мужчине».

«Применив газовый баллончик, они неоднократно в ходе драки распылили в лицо потерпевшему его содержимое. После этого данные лица скрылись с места происшествия», — заявили в СК.

Ранее в Ленинградской области после драки со стрельбой был задержан 36-летний мужчина, которого ранее судили за разбой.